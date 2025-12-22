えさを食べるのがうまい「イロカエルアンコウ」 2026年は午（うま）年です。新年の干支にちなんで、「〇〇がうまい（上手、おいしい、高度な技術を持つ）」生きものが四国水族館（香川県宇多津町）に展示されています。 「イロカエルアンコウ」は、胸びれと腹びれを手足のように使って海底を歩くように移動します。頭部にエスカと呼ばれる疑似餌のついた釣竿を持ち、小魚などをおびき寄せて捕食します。エサを食べるのが「