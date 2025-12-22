【新華社銅陵12月22日】中国安徽省銅陵市義安区では冬の季節、朝の光が差し始める頃に霧に包まれながら家々の輪郭がゆっくりと浮かび上がる。霧が黒い瓦屋根の軒先を流れ、チンダル現象で浮かび上がる光の筋が潤いを帯びた草木を照らし、田園、村落、山や川を一つに溶け合わせ、動きのある水墨画のような風景を形作っている。（記者/呉万蓉）