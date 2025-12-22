【新華社フフホト12月22日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟に位置する巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠ではこのところ、まだ完全に凍っていない湖で数万羽のサケイが餌を探したり低空を飛び交ったりしている。灰色がかった褐色の羽色は砂漠の景観によく溶け込み、地域の生態環境が引き続き改善していることを映し出している。（記者/李雲平）