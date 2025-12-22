【新華社西寧12月22日】中国青海省海南チベット族自治州貴徳県に位置する千姿湖では冬が訪れ、とてもシンプルな筆致で高原の秘境の姿を描き出している。赤い堆積岩が隆起した丹霞地形は立ちこめた朝霧にぼんやりと包まれ、ハクチョウのシルエットは画仙紙に墨で描いたようで、まるで自然から贈られた絵巻のように美しい。（記者/余応来、央秀達珍、李寧）