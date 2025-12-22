タレントの加護亜依（37）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「風邪ひいて復活しました」と書き出した加護。病み上がりのオフショットをアップした。タコのように口を尖らせたキュートな表情を披露。「たこ焼き食べたい食べたい」とつづった。ファンからは「可愛すぎる」「加護ちゃんかわいい」「ぶり返さないように温かくして過ごしてね」「顔がカワイイ」などのコメントが寄せられた。