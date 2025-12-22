日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が22日、自身のインスタグラムを更新。ヤクルトからポスティングシステムで、大リーグ・ホワイトソックスと契約合意した村上宗隆内野手（25）にエールを送った。早実時代のユニホームに身を包んだ自身と村上とのツーショットを公開。2人とも丸刈りで、満面の笑みを浮かべている。「村上！がんばれ！おれもがんばるぜ！」とエールを送った。清宮と村上は同学年で、高校時代はロッテ・安田尚