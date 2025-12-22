北陸新幹線の敦賀以西の延伸ルートを巡り、石川県選出の自民党国会議員でつくる自主研究会は２１日、中間報告をとりまとめた。延伸で得られる利益を費用で割った費用対効果が「１」以上となることが整備新幹線の着工条件の一つだが、独自試算では現行の「小浜・京都ルート」は１を下回ることを示し、幅広い案を検討する重要性を訴えた。試算によると、小浜・京都ルートの費用対効果は京都駅に新駅を設置する案で０・５５。一方