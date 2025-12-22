ソフトバンクは22日、台湾プロ野球の味全から今オフ海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）の獲得を発表した。徐は「このたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝しています」とコメントした。背番号は日本ではエースナンバーとされている「18」に決定。ソフトバンクではこれまでに新垣渚や松坂大輔、今季までは武田翔太が背