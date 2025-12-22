¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤·¤Ç¼«»£¤ê¡Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ(48)¤¬?ÊÌ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÍè¤¿¤¼ÀÐÀî¡ª ¼«»£¤ê¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´Ñ¸÷¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£JR¶âÂô±Ø¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¼è¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÁó°æÍ¥¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑÁõ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¡©¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö