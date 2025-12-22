ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤êÊÑ´é¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹?ÁÇ¤Î2¿Í?½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È(33)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£16ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº(49)¤È·ëº§¡£?ÅÅ·â¥µ¥¦¥Êº§?¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÆü¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼·ëº§µ­Ç°Æü4Ç¯ÌÜ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ë¡¢Âç¾Ð¤¤¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¤ÇºÂ¤ê¡¢ÊÑ´é¤ò·è¤á¤¿