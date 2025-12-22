高校野球賭博で共犯者からの指示で集金などを行っていたとし起訴されていた光市の会社員の男に対し、山口地裁は22日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは光市に住む会社員の被告（42）です。判決によりますと、被告はすでに執行猶予付き判決を受けた57歳の被告と共謀、夏の甲子園出場校49校を8つに分け優勝校と準優勝校を1口1000円で客に予想させる賭博を主催しました。賭博の開催を発案したのは共犯の被告