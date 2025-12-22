ももいろクローバーZの冬恒例ライブ『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』が20・21日の2日間、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された。今年の『ももいろクリスマス（通称：ももクリ）』は“宇宙旅行”がテーマとなった。今回、DAY2のオフィシャルレポートが到着した。【写真】ももクロライブにまさかの登場！AI布袋寅泰に会場驚き会場となったさいたまスーパーアリーナは、宇宙旅行のために用意された特別な宇宙船“銀河遊