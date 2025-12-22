漫才師日本一決定戦「M―1グランプリ2025」から一夜明けた22日、優勝した「たくろう」が都内で開かれた若手料理人No・1決定戦「CHEF―1グランプリ2026」の発表会見に出席し、スペシャルサポーターに就任した。この日は朝から各局の情報番組に引っ張りだこになるなど、早くも大忙し。きむらバンド（35）は「優勝させて頂いてから凄くばたばたのスケジュールで、なぜ今ここにいるかも分からない」と話すも、その表情からは喜びがあ