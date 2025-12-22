文部科学省はH3ロケット8号機の打ち上げに失敗したと明らかにしました。搭載した「みちびき5号機」を予定の軌道に投入できなかったとしています。【映像】H3ロケット8号機の打ち上げ22日、H3ロケット8号機は鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、JAXAは、およそ30分後に第2段エンジンが予定より早く燃焼を終了したと発表し、その後の状況を確認していました。これを受けて文科省は対策本部の会合を開き、