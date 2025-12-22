２２年ぶりに邦画実写の興収記録を更新した映画「国宝」（李相日監督）の世界観を体験できる展覧会「映画『国宝』展―熱狂は終わらない、物語は続く―」が来年１月７〜２８日に東京・銀座ソニーパークで開催される。入場無料で「国宝」のストーリーをたどる劇中の印象的な場面をとらえた写真を展示。原摩利彦が作曲し、坂本美雨が作詞を手掛け、ＫｉｎｇＧｎｕ井口理の歌唱も話題になった主題歌「Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ」を立体