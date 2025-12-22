Ｈ3ロケット8号機、打ち上げ失敗 H3ロケットが22日、2度の延期を経て鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。搭載した衛星を予定した軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。 H3ロケット8号機は、22日午前10時51分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。 しかし、搭載した日本版GPS衛星「みちびき5号機」を高度450キロの軌道に投入する前に、第2段エンジンが予定より早く燃焼を停止しまし