12月も半ばを過ぎ、そろそろ気になり始めるおせち作り。とはいえ、忙しい年末に何日もかけるのは正直大変……。 そこで今回は、定番5品を作業時間2時間で完成させる、オレペ史上最速のおせちレシピをご紹介！時短でも味はきちんと本格派。これさえあれば心強い、永久保存版の超特急レシピです。2時間おせちのタイムテーブル105分で『黒豆』のレシピ煮る時間は1時間30分でOK！ その間はほったらかしにできるから他のおせちにとり