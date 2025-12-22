火事の現場午後1時40分ごろ 22日午後、岡山市中心部の3階建てビルで火事がありました。けが人はいませんでした。 警察と消防によりますと、火事があったのは、JR岡山駅に近い岡山市北区駅前町の3階建てビルです。22日午後1時半ごろ通報があり、消防が約50分後に消し止めました。この火事によるけが人はいません。