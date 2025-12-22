【新興国通貨】ドルペソは１８．０２前後＝メキシコペソ １１月５日の１８．７７を高値にドル安ペソ高が進んだドルメキシコペソ相場。先週１６日に１７．９３を付けた後は下げが一服し、節目の１８．００一時回復。もっとも１８．０４までの買いにとどまるなど、上値は依然重い。 週明けは１８．０２ばさみでの推移。クリスマスとあって目立った動意は見られず。 対円では先週末に円安進行を受けた買いが入り、週明けも高値を