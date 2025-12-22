東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50%（5年) ※要人発言やニュース 【日本】 三村財務官「市場の動きは一方向で急激、行き過ぎた動きには適切に対応」 木原官房長官「足元の動きは一方向で急激、行き過ぎた動きには適切に対