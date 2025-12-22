元AKB48で女優の横山結衣（24）が22日、自身のXを更新。改名することを発表した。公式Xで「本日より、横山結衣は相馬結衣として活動していきます」と報告。横山改め相馬は「心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました」と理由を説明し、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。2001年2月22日生まれ、青森県出身の相馬は14年4月にAKB