今オフにFAでDeNAから西武へ移籍した桑原将志（32）が22日、所沢市内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は石毛宏典、松井稼頭央、片岡易之らが背負った「7」に決まった。契約は、複数年で年俸2億円プラス出来高（金額は推定）。青みがかった紺色のスーツで出席した桑原は、「すごくワクワクしています。早くライオンズのユニホームに袖を通してプレーしたいなという気持ち」と率直な気持ちを話した。西武入りの決め手は「広池