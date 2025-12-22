タレントの浅香唯（56）が22日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。人気ドラマの裏話を明かした。浅香といえば、風間三姉妹が邪悪な陰と対決する学園ドラマ「スケバン刑事?」で一躍脚光を浴びた。MCのバナナマン設楽統は「当時忙し過ぎて。（撮影が）終わった瞬間、プレゼントされたセーラー服をゴミ箱に投げ捨てたって。忙しすぎる元凶なわけ。その解放感からね」と暴露した。浅香は「おうち帰っ