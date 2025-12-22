こども家庭庁は22日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」の運用指針案を有識者会議に示した。制度の対象となる職種や事業者の範囲を明確化した。安全確保策として防犯カメラ設置を推奨した。