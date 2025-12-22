ユニクロやGUなどを展開するファーストリテイリングは、来年3月以降に入社する新卒社員の初任給を引き上げると発表しました。ファーストリテイリングは、全国や世界への転勤が伴うグローバルリーダー候補、いわゆる“総合職”の初任給を、現在の33万円からおよそ12パーセント増やし、37万円とします。また、引っ越しを伴う異動がない地域正社員も現在の25万5000円からおよそ10パーセント増やし、28万円に引き上げます。ファースト