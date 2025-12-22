【賭博格闘伝ケンガン】 12月22日 公開 【拡大画像へ】 講談社は12月22日、読み切りマンガ「賭博格闘伝ケンガン」をヤンマガWebに公開した。 本作は、ヤングマガジン45周年を記念して、福本伸行氏の「賭博黙示録カイジ」と、原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・だろめおん氏による小学館の格闘漫画「ケンガンアシュラ」のコラボ漫画。 原案・福本伸行氏、原作・サンドロビッチ