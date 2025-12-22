ＡＤワークスグループは５日続落。税制改正を巡る将来的な業績影響を懸念した売りが出ているもよう。同社は前週末１９日取引終了後、２０２６年度の与党税制改正大綱を受けた対応方針などを発表。同改正では不動産小口化商品の評価方法の見直しが示されており、これによって主力事業の一つである不動産小口化事業に短期的な影響を与える可能性があるものの、中長期的には回復・成長軌道を維持する方針とした。また、