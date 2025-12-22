ヤクルト・林田哲哉球団社長（７０）が２２日、ポスティングシステムを使って大リーグ挑戦を目指した村上宗隆内野手（２５）の移籍先が、ホワイトソックスに決まったことについて感想を語った。「大変うれしいことだと思います。ホッとしたっていうのが村上君もそうだろうけど、球団としても決まって良かったという気持ちがまず第１にきますね」と語った。そして「大リーグのゲームに出られるというのが夢ではなくてスタート