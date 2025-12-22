クレジットカード会社大手「楽天カード」が事業資金の調達に関する消費税を巡り、東京国税局からおよそ42億円追徴課税されていたことがわかりました。【映像】楽天周辺の様子関係者によりますと、「楽天カード」は保有するクレジット債権を担保に、金融機関から事業資金を調達していて、この資金調達について、「消費税法上の課税取引にはあたらない」としていました。一方、東京国税局はこの資金調達は債権の譲渡に該当し、