アシックスジャパンは22日、部活生を応援するバレーボールシューズコレクション「HARUKAZE PACK（ハルカゼ パック）」3品番を、2026年1月8日からアシックスオンラインストアで先行発売し、1月15日から全国のスポーツ用品店で順次発売することを発表した。 本コレクションには、アシックスと契約を結ぶ髙橋藍選手（所属：サントリーサンバーズ ）が着用している「SKY ELITE FF MT 3