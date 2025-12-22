お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、相方の塙宣之（47）が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』について、アーティストと一緒に鑑賞したことを明かした。【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見ナイツはこの日、群馬・館林での“早坂営業”で2本漫才を披露した後、塙だけ先に帰京。土屋は営業を最後ま