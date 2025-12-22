栃木県大田原市で、銀行のATM出張所が重機で破壊されました。この犯行前、防犯カメラの向きが変えられていた可能性のある事がわかりました。【映像】破壊されたATM出張所の内部の様子（実際の映像）浅野リポート「出張所のシャッターはこじ開けられ、ATMが中から引っ張り出された痕が残っています」きのう未明、大田原市にある栃木銀行のATM出張所が重機で破壊され、中からATMが引っ張り出されました。警察によりますと、犯