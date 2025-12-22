少女らへの性的虐待の罪で起訴され死亡した富豪をめぐり、アメリカ司法省は、新たに公開された資料からトランプ大統領が女性と映った写真など一部を削除したと認めました。【映像】実際に公開された写真（複数カット）米ブランチ司法副長官「（トランプ氏が写る）写真には女性らも写っている。写真を公開した後に、公開した事実と女性らへの懸念から、その写真を削除した。トランプ大統領とは一切関係ない」アメリカ司法省は19