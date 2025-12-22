女優の上白石萌歌（２５）が２２日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。汚いけどおいしい食堂「きたなシュラン系」が好きだと明かした。意外や「焼肉屋が好きなんですけど、七輪系のモクモクしたの…とかが好きですね」。行きつけ店を聞かれ明かしたのは、東京・浅草の焼肉屋だ。「Ｍ―１（グランプリ）見ました？昨日。Ｍ―１なんか準決勝？ん？まぁ決める中の会場と近いらしくて、芸人さん