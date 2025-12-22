漫画雑誌「週刊ヤングマガジン」（講談社）で連載中の「満州アヘンスクワッド」の作画を担当していた漫画家・鹿子さんが2025年11月8日、脈絡膜悪性黒色腫のため死去した。37歳だった。同誌編集部が12月22日、同作品の公式Xアカウントを通じて報告した。訃報を受け、同業の作家からは追悼の声が相次いでいる。10月27日に「治療に専念するため不定期更新に移行」発表原作・門馬司さんと作画・鹿子さんによる「満州アヘンスクワッド」