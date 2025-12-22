巨人・大勢投手が２２日、ジャイアンツ球場で自主練習を行い、その後取材対応。ヤクルトからポスティングシステムを利用しホワイトソックスと契約合意した同学年の村上宗隆内野手についてコメントした。高卒ドラ１の村上に対して、大勢は大卒ドラ１でプロの世界へ。１９９９年度世代として今季までセ・リーグで白熱の勝負を繰り広げてきた。メジャー挑戦が正式に決まり「率直に、楽しみだなと。本当に皆さん（報道陣）と同じ気