プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年12月12日にユーチューブを更新し、大リーグのシカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆外野手（25）の契約に関して「当てが外れた契約になった」との見解を示した。「契約年数、金額が低い感じがする」米メディアの報道によると、村上はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）の契約を結んだという。村上はヤクルト時代の22年に、打率.318