俳優の杉本哲太が２２日までに自身のＳＮＳを更新。変顔ショットを披露した。杉本はインスタグラムに「似てる？」と、おばけの絵文字を添えて書き出し、おばけの大きな絵画を背景に白目をむいた変顔のショットなどを公開。最後に「＃杉本の変顔シリーズ」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「とっても可愛らしくてカッコよくて〜変顔オモロ〜」「変顔でもカッコいい哲太さん」「楽しいお顔の哲太さんも優しいお