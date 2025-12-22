ＤｅＮＡからＦＡ移籍した桑原将志外野手（３２）が２２日、埼玉・所沢市の球団施設で入団会見に臨んだ。会見中にはファンからサプライズで寄せ書きが届けられた。昨季の交流戦・日本ハム戦（エスコン）では全力のきつねダンスが注目を集めた。桑原は「きつねダンスっていっぱい書いてある。ファンの皆さんはそっちに期待しているんかな」と表情を崩しながらも、「ガッツとも書いてある。ファンの皆さんは僕の元気な姿を一番期