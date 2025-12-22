◇憧れてきたポン・ジュノ、『国宝』に賛辞李監督が憧れてきたと告白したポン・ジュノ監督は、11月に李監督が来韓した際に対談の場で『国宝』に賛辞を送り、特に歌舞伎を完璧に再現するために傾けてきた努力を高く評価した。とりわけ後半のクライマックスに登場する歌舞伎『曽根崎心中』は、愛のために死を選ぶ男女の悲劇的な物語で、映画の主題を鮮明に表現していると評されている。李監督は「『曽根崎心中』の代表的な台詞は『死