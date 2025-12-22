「俺な、今、一番欲しいの、俊ぼんの血ぃやわ。俊ぼんの血ぃコップに入れてガブガブ飲みたいわ。守ってくれる血ぃが俺にはないねん」19日に韓国で公開され、17万人の観客を動員した日本映画『国宝』は、芸術を極限まで磨き上げようとする二人の物語だ。極道の家に生まれながら、日本の伝統芸能である歌舞伎役者としての才能に溢れた喜久雄（吉沢亮）は、歌舞伎の名門一家出身の俊介（横浜流星）に「お前の血がうらやましい」と打ち