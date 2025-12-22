『「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック』 (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』のオリジナルサウンドトラックが2026年3月25日に発売される。CD2枚組で価格は3,850円。さらに4月22日にはオーケストラコンサートのライブアルバム、5月27日には朗読舞台劇のBlu-ray＆DVDも発売される。 『「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック』では