＜3＞米陸軍、新型パトリオット迎撃体に垂直発射管適用計画パトリオットミサイル防衛システムはウクライナでロシアの弾道・巡航ミサイル攻撃を防御するのに大きな役割をしているが、傾斜ミサイル発射台のために360度全方向の防御が難しいという問題がある。米軍事メディアのウォーゾーンは、米陸軍がこうした問題を認識して全方向の目標物を打撃できる新しい発射台とミサイル開発に取り組む予定だと報じた。ウォーゾーンによると、