ウクライナ戦争でドローンの役割が注目され、世界各国がドローンの導入を急いでいる。米国防総省もインド太平洋地域で中国の軍事力に対応するための新たな戦略の中心に多様な大きさのドローンを置いているが、伝統的な抑止戦力に対する投資なくドローンに依存するのは危険だという批判が提起された。＜1＞フォーリン・アフェアーズ、太平洋で中国を狙った米国防総省のドローン優先政策に懸念非営利シンクタンクの米国外交協会が刊