【新華社蕪湖12月22日】中国安徽省蕪湖（ぶこ）市を流れる長江の干潟でこのほど、潮汐の勢いによって樹木のような図形が出現する「潮汐樹」と呼ばれる現象が見られた。上空から見ると大地に樹木の幹や枝が描かれているようで、自然が刻んだ銅版画のような光景が広がった。（肖融）