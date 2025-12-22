マックスが、ニオイケアブランド「KnS（柿のさち）」シリーズより、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションしたオリジナルトートBAG付きセットを2026年1月9日より発売します。体臭・汗臭などのニオイケアに着目した製品に、日常使いしやすいかわいらしいデザインのトートバッグが付属する数量限定の企画です。 マックス「KnS」リサとガスパール コラボトートBAG付きセット