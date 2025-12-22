契約更改し、記者会見するソフトバンク・野村＝22日、みずほペイペイドームソフトバンクの野村勇内野手が22日、みずほペイペイドームで2度目の契約交渉を行い、3100万円増の年俸5200万円で更改した。4年目の今季は自己最多の126試合に出場し打率2割7分1厘、12本塁打、18盗塁をマーク。「今年頑張らないとクビだと思ってやってきた。少ないチャンスをものにできた」と笑顔を見せた。今季は内野の複数ポジションを担ったが、来季