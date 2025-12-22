元HKT48で音楽ユニット「SHOOT THE MOON」メンバーとして活動する外薗葉月（26）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。婚姻届を提出し、衝撃的な人物に保証人になってもらったことを明かした。「婚姻届提出しました沖縄っぽくなくてすみません改めてよろしくお願いします」と発表し、11月に婚約を発表したプロ野球巨人の砂川リチャード内野手（26）と道路脇で自撮りしたツーショット写真をアップした。続く投稿では「婚