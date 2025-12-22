22日午前11時前に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた、H3（えいちすりー）ロケット8号機は予定されていた衛星の投入時間の直前に第2段エンジンの燃焼が予定より早く停止したとJAXAが発表していました。文部科学省によりますと、H3ロケット8号機は予定していた軌道に乗せられず打ち上げは失敗したということです。JAXAは第2段エンジンが予定より早く燃焼停止したとして状況を確認していて、午後2時30分から会見を行う