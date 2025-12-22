お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及。準優勝だったドンデコルテについての評価を明かした。「ドンデコルテが僕は特に2本目、ヤバかったよね」と評価。ドンデコルテは1本目で「低所得者」をテーマとした漫才を披露。「1本目は面白かったんだけど。